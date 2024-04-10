Обстріл Донеччини 9-10 квітня / Фото: Нацполіція

Російська армія обстріляла шість населених пунктів Донеччини, пошкодивши 80 цивільних обʼєктів. У результаті атаки є загиблі та поранені.

Росіяни завдали по регіону 1995 ударів, повідомили у поліції Донецької області.

За даними правоохоронців, пошкоджені 44 житлові будинки, інтернат, адмінбудівля, освітні заклади, церква, теплиця, магазини, торгові павільйони, 10 автомобілів, газопровід та лінія електропередач.

Зазначається, що на Костянтинівку Росія скинула три керовані авіабомби «КАБ-500», одна з них поцілила в житловий будинок. Одна людина загинула, ще двоє, жінка та дитина, ймовірно перебувають під завалами. Двоє мешканців дістали поранення. Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних і 27 приватних будинків, навчальний заклад, храм, 4 магазини, 8 торгових павільйонів.

Також ворог тричі вдарив по Слов’янську авіабомбою «УМПБ-Д30СМ» та зі «Смерчів». Поранені три людини та пошкоджена адмінбудівля.

Дружківку росіяни атакували чотирма ракетами із ЗРК «С-400» — пошкодили 5 багатоквартирних будинків, дитячий будинок-інтернат, 4 адмінбудівлі, 9 цивільних авто.

Внаслідок артилерійських обстрілів поранені троє мешканців Красногорівки, пошкоджені дві приватні оселі. Також є поранений в селі Сокіл.

Обстріл Донеччини 9-10 квітня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 9-10 квітня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 9-10 квітня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 9-10 квітня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 9-10 квітня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 9-10 квітня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 9-10 квітня / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.

В ніч на 10 квітня росіяни пошкодили рекреаційний об'єкт в Очаківській громаді Внаслідок атаки спалахнула пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, жертв та постраждалих немає.

У Миколаївській області внаслідок аварійного відключення ввели обмеження на споживання електроенергії. Без відключення станом на 06:00 без світла була перша черга споживачів, пізніше додатково знеструмлено було і другу чергу. До 8 ранку енергетики заживили всіх відключених споживачів.