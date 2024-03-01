У межах території полезахисній лісосмузі на околиці села Курячі Лози Первомайського району екоінспектори встановили факт незаконної вирубки 40 дерев породи«Ясень».

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Незаконна вирубка дерев у Мигії. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Незаконна вирубка дерев у Мигії. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Незаконна вирубка дерев у Мигії. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

За даними екоінспекції, матеріали про правопорушника було передано до органів поліції. У справі розпочато провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 246 КК України.

Загальний розмір збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства, становить 256 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині екологічні збитки внаслідок незаконної вирубки дерев склали 1 мільйон 812 тисяч 746 гривень.

Раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».

До того ж, житель Миколаївської області незаконно вирубав два дерева породи «Акація біла».