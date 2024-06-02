Книга 1925 року «Вигнанці» з фінської бібліотеки, фото: Oodi

Книгу Артура Конан-Дойля «Вигнанці» взяли в центральній бібліотеці Гельсінкі Oodi 26 грудня 1939 року, а повернули через 84 роки — 27 травня 2024-го.

Про це повідомляє The Guardian.

У поверненій книзі була читальна картка, видана одному з бізнесменів фінської столиці. Проте особа, яка принесла роман до бібліотеки, не пояснила свій зв'язок із позичальником.

Максимальний штраф за прострочене повернення книги в бібліотеці становить шість євро. Оскільки цей роман не був у системі бібліотеки, яка багаторазово змінювалася з 1939 року, цього разу штраф не накладали.

«Інколи ми отримуємо такі повернення із запізненням на десятки років, і часто це книги, які друзі та родина знаходять, переглядаючи речі померлого родича. Я не знаю, чи так було з цією книгою», – розповіла бібліотекарка Гейнйі Стренд.

Бібліотекарка припускає, що затримка з поверненням книги могла статися через те, що «Вигнанців» взяли через місяць після вторгнення Радянського Союзу до Фінляндії в листопаді 1939 року. Вона вважає, що у позичальника були нагальніші думки, ніж повернення книжки.

«Якщо людина пережила війну, у неї, ймовірно, були інші речі на думці, ніж повернення книги», — сказала Стренд.

Нагадаємо, у 2022 та 2023 році бібліотеки Миколаївської області списали 1 мільйон 27 тисяч книжок. 714 тисяч з них були російськомовні.

«Книжковий» закон

Законопроєкт про заборону ввозу та поширення книг із Росії та Білорусі очікував на підпис Володимира Зеленського понад рік. Президент підписав його лише 22 червня.

До цього у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення книги з Росії займали від 50% до 70% українського ринку. Наразі великий імпорт російських книг в Україну став неможливим.