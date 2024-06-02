Книгу Артура Конан-Дойля «Вигнанці» взяли в центральній бібліотеці Гельсінкі Oodi 26 грудня 1939 року, а повернули через 84 роки — 27 травня 2024-го.
Про це повідомляє The Guardian.
У поверненій книзі була читальна картка, видана одному з бізнесменів фінської столиці. Проте особа, яка принесла роман до бібліотеки, не пояснила свій зв'язок із позичальником.
Максимальний штраф за прострочене повернення книги в бібліотеці становить шість євро. Оскільки цей роман не був у системі бібліотеки, яка багаторазово змінювалася з 1939 року, цього разу штраф не накладали.
«Інколи ми отримуємо такі повернення із запізненням на десятки років, і часто це книги, які друзі та родина знаходять, переглядаючи речі померлого родича. Я не знаю, чи так було з цією книгою», – розповіла бібліотекарка Гейнйі Стренд.
Бібліотекарка припускає, що затримка з поверненням книги могла статися через те, що «Вигнанців» взяли через місяць після вторгнення Радянського Союзу до Фінляндії в листопаді 1939 року. Вона вважає, що у позичальника були нагальніші думки, ніж повернення книжки.
«Якщо людина пережила війну, у неї, ймовірно, були інші речі на думці, ніж повернення книги», — сказала Стренд.
Нагадаємо, у 2022 та 2023 році бібліотеки Миколаївської області списали 1 мільйон 27 тисяч книжок. 714 тисяч з них були російськомовні.
Законопроєкт про заборону ввозу та поширення книг із Росії та Білорусі очікував на підпис Володимира Зеленського понад рік. Президент підписав його лише 22 червня.
До цього у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.
Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення книги з Росії займали від 50% до 70% українського ринку. Наразі великий імпорт російських книг в Україну став неможливим.
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Книгу Артура Конан-Дойля «Вигнанці» взяли в центральній бібліотеці Гельсінкі Oodi 26 грудня 1939 року, а повернули через 84 роки — 27 травня 2024-го.
Про це повідомляє The Guardian.
У поверненій книзі була читальна картка, видана одному з бізнесменів фінської столиці. Проте особа, яка принесла роман до бібліотеки, не пояснила свій зв'язок із позичальником.
Максимальний штраф за прострочене повернення книги в бібліотеці становить шість євро. Оскільки цей роман не був у системі бібліотеки, яка багаторазово змінювалася з 1939 року, цього разу штраф не накладали.
«Інколи ми отримуємо такі повернення із запізненням на десятки років, і часто це книги, які друзі та родина знаходять, переглядаючи речі померлого родича. Я не знаю, чи так було з цією книгою», – розповіла бібліотекарка Гейнйі Стренд.
Бібліотекарка припускає, що затримка з поверненням книги могла статися через те, що «Вигнанців» взяли через місяць після вторгнення Радянського Союзу до Фінляндії в листопаді 1939 року. Вона вважає, що у позичальника були нагальніші думки, ніж повернення книжки.
«Якщо людина пережила війну, у неї, ймовірно, були інші речі на думці, ніж повернення книги», — сказала Стренд.
Нагадаємо, у 2022 та 2023 році бібліотеки Миколаївської області списали 1 мільйон 27 тисяч книжок. 714 тисяч з них були російськомовні.
Законопроєкт про заборону ввозу та поширення книг із Росії та Білорусі очікував на підпис Володимира Зеленського понад рік. Президент підписав його лише 22 червня.
До цього у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.
Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення книги з Росії займали від 50% до 70% українського ринку. Наразі великий імпорт російських книг в Україну став неможливим.