Наслідки удару по Харкову 25 травня. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

Компанія «Епіцентр» виплатить по 1 мільйона гривень родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Зокрема, фінансову підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.

Про це повідомляє компанія «Епіцентр».

«Родини всіх, хто загинув під час ворожого удару по торговельному центру отримають по 1 мільйона гривень. Всі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім'ям, де залишаються неповнолітні діти, Епіцентр виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тисяч гривень на місяць до досягнення 18 років», – йдеться в повідомлення.

Також «Епіцентр» обіцяє надати усім постраждалим повне медичне забезпечення та компенсувати витрати на лікування та реабілітацію.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста.

26 травня повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» зросла до 14. Крім того, 16 людей вважаються безвісти зниклими.

Після російського удару по «Епіцентру» в лікарнях Харкова залишається 21 людина, двоє з них в тяжкому стані у реанімації.