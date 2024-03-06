У Миколаєві розшукали неповнолітніх підлітків. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Миколаївські поліцейські знайшли двох хлопців 13 та 15 років, які ввечері 5 березня пішли з дому.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Зазначається, що на пошуки зниклих одразу був залученим увесь особовий склад відділення поліції, ювенали райуправління та оперативники обласного главку.

У результаті активних пошуків та вжитих оперативних заходів неповнолітніх поліцейські розшукали в обласному центрі неподалік місця їхнього проживання.

За даними слідчих, що хлопці вирішили жити самостійним життям, тому вдень мандрували містом, а ввечері мешкали в покинутому будівельному вагончику.

Правоохоронці провели з неповнолітніми профілактичну бесіду про неприпустимість такої поведінки.

Крім того, відносно батьків склали адміністративні протоколи за статей 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обовʼязків щодо виховання дітей».

Нагадаємо, 8-річна Ангеліна Чугай з Баштанського району на Миколаївщині зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові.

Зʼясувалося, що дитину викрав співмешканець її бабусі та тримав у викопаному в землі бункері. Цього ж дня чоловіка затримали,відшукавши його схованку під землею. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.

Центральний районний суд взяв під варту чоловіка, за підозрою у викраденні 8-річної дівчинки.