До 2027 року у мерії Миколаєві планують на 1% збільшити рівень задоволення населення якістю медичних послуг, фото з відкритих джерел

У Миколаєві до 2027 року планують збільшити рівень задоволення населення якістю медичних послуг на 1%.

Про це йде мова в розробленій Стратегії розвитку міста.

Нагадаємо, у Миколаєві завершили роботу з розробки Стратегії розвитку міста до 2027 року, над якою працювали майже 10 місяців фахівці міськради, представники громадськості та наукових інституцій, експерти, в тому числі залучені від міжнародних організацій та компаній – ПРООН, Європейська економічна комісія ООН, One Works, COWI.



«НикВести» вирішили детально дослідити документ, який містить перелік проєктів та заходів для розвитку міста, а також дізнатись думки депутатів стосовно розробленої Стратегії, оскільки саме їм узгоджувати програму.

«Здорове життя для всіх»

Одна із оперативних цілей Стратегії – «Здорове життя для всіх». Зокрема, вона передбачає «надання якісних медичних послуг, що включає забезпечення доступу до медичних послуг для всіх мешканців, розбудову та модернізацію медичних закладів, забезпечення кваліфікованих кадрів та впровадження передових методів діагностики та лікування».

Скриншот із розробленої Стратегії розвитку міста

Зазначимо, що в місті фіксують багато випадків інсультів, інфарктів і кардіологічних хвороб. Насамперед це пов’язано зі збільшенням населення в місті та з підвищеною тривожністю. Це лише один із прикладів. Тому план збільшити лише на 1% рівень задоволення населення якістю медичних послуг – здається недостатнім.

Більше інформації про те, що в стратегії розвитку Миколаєва — ми виклали у матеріалі «Тротуарна плитка, ремонт мосту та нові укриття. Що в стратегії розвитку Миколаєва на найближчі 4 роки».

Нагадаємо, у 2024 році Національна служба здоров’я України уклала контракт за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» з дев’ятьма медичними закладами Миколаївської області.

Це означає, що вони повинні надавати пацієнтам безкоштовну допомогу при гострих мозкових інсультах. У Миколаєві таких лікарень п’ять, ще чотири — в області:

у Баштанці — КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»;

у Вознесенську — КНП «Багатопрофільна лікарня Вознесенської міської ради»;

у Миколаєві — КНП «Міська лікарня №1», «Міська лікарня №4», «Міська лікарня №5», «Миколаївська обласна клінічна лікарня» та «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»;

у Новому Бузі — КНП «Новобузька багатопрофільна лікарня»;

у Первомайську — КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня».

Безоплатно медична допомога надається як при доставленні бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, так і при самостійному зверненні пацієнта у невідкладному стані. А також при переведенні з іншого медзакладу або структурного підрозділу лікарні.