Мешканця Миколаївщини відправили до в’язниці на 7 років за зґвалтування. Фото з відкритих джерел

Чоловіка, який пробрався до дому жительки Березнегуватого на Миколаївщині та зґвалтував її, посадили до в’язниці на сім років.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що 45-річний мешканець Березнегуватого раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він прийшов до 55-річної жінки додому, щоб з’ясувати відносини.

Чоловік силою відчинив двері будинку, зайшов до спальні, де спала жінка, та зґвалтував її.

Вироком Березнегуватського районного суду зловмисника засуджено до покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, нещодавно Апеляційний суд відправив до в’язниці 15-річного ґвалтівника з Миколаївщини, якого перед цим виправдали.