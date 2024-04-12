Чоловіка, який пробрався до дому жительки Березнегуватого на Миколаївщині та зґвалтував її, посадили до в’язниці на сім років.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що 45-річний мешканець Березнегуватого раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він прийшов до 55-річної жінки додому, щоб з’ясувати відносини.
Чоловік силою відчинив двері будинку, зайшов до спальні, де спала жінка, та зґвалтував її.
Вироком Березнегуватського районного суду зловмисника засуджено до покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, нещодавно Апеляційний суд відправив до в’язниці 15-річного ґвалтівника з Миколаївщини, якого перед цим виправдали.
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Чоловіка, який пробрався до дому жительки Березнегуватого на Миколаївщині та зґвалтував її, посадили до в’язниці на сім років.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що 45-річний мешканець Березнегуватого раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він прийшов до 55-річної жінки додому, щоб з’ясувати відносини.
Чоловік силою відчинив двері будинку, зайшов до спальні, де спала жінка, та зґвалтував її.
Вироком Березнегуватського районного суду зловмисника засуджено до покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, нещодавно Апеляційний суд відправив до в’язниці 15-річного ґвалтівника з Миколаївщини, якого перед цим виправдали.