У середу, 28 лютого, миколаївські рятувальники двічі залучались для гасіння пожеж автомобілів.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що у Миколаєві о 18:41, на території автогаражного кооперативу «Промінь-2» загорівся автомобіль Renault TXX.
Так, вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували пожежу на площі 3 квадратних метрів, не допустили збільшення масштабів горіння та вберегли гараж від знищення. Причина займання наразі встановлюється.
Також, у Новому Бузі о 23:28 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди горів легковий автомобіль ВАЗ 2112. Водій отримав опіки — йому допомогу надавали медики. Вогнеборці ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Обставини події з'ясовують правоохоронці.
Загалом від ДСНС на ліквідацію пожеж автомобілів залучались 12 людей особового складу та 3 спецавтомобілі.
Нагадаємо, у четвер, 22 лютого, рятувальники ліквідували пожежу торговельного контейнера у Первомайську.
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого миколаївські вогнеборці пʼять разів гасили пожежі. Горіли житлові будинки у Снігурівці, Новій Одесі та Миколаєві.
До того ж, у Миколаївській області з 19 на 20 лютого внаслідок пожежі загинули троє людей, ще одна жінка отримала опіки.
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Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
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У середу, 28 лютого, миколаївські рятувальники двічі залучались для гасіння пожеж автомобілів.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що у Миколаєві о 18:41, на території автогаражного кооперативу «Промінь-2» загорівся автомобіль Renault TXX.
Так, вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували пожежу на площі 3 квадратних метрів, не допустили збільшення масштабів горіння та вберегли гараж від знищення. Причина займання наразі встановлюється.
Також, у Новому Бузі о 23:28 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди горів легковий автомобіль ВАЗ 2112. Водій отримав опіки — йому допомогу надавали медики. Вогнеборці ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Обставини події з'ясовують правоохоронці.
Загалом від ДСНС на ліквідацію пожеж автомобілів залучались 12 людей особового складу та 3 спецавтомобілі.
Нагадаємо, у четвер, 22 лютого, рятувальники ліквідували пожежу торговельного контейнера у Первомайську.
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого миколаївські вогнеборці пʼять разів гасили пожежі. Горіли житлові будинки у Снігурівці, Новій Одесі та Миколаєві.
До того ж, у Миколаївській області з 19 на 20 лютого внаслідок пожежі загинули троє людей, ще одна жінка отримала опіки.