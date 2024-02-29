Пожежа горів автомобіль. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У середу, 28 лютого, миколаївські рятувальники двічі залучались для гасіння пожеж автомобілів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Вогнеборці гасять пожежу у Миколаєві. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборці гасять пожежу у Миколаєві. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що у Миколаєві о 18:41, на території автогаражного кооперативу «Промінь-2» загорівся автомобіль Renault TXX.

Так, вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували пожежу на площі 3 квадратних метрів, не допустили збільшення масштабів горіння та вберегли гараж від знищення. Причина займання наразі встановлюється.

Також, у Новому Бузі о 23:28 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди горів легковий автомобіль ВАЗ 2112. Водій отримав опіки — йому допомогу надавали медики. Вогнеборці ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Загалом від ДСНС на ліквідацію пожеж автомобілів залучались 12 людей особового складу та 3 спецавтомобілі.

Нагадаємо, у четвер, 22 лютого, рятувальники ліквідували пожежу торговельного контейнера у Первомайську.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого миколаївські вогнеборці пʼять разів гасили пожежі. Горіли житлові будинки у Снігурівці, Новій Одесі та Миколаєві.

До того ж, у Миколаївській області з 19 на 20 лютого внаслідок пожежі загинули троє людей, ще одна жінка отримала опіки.