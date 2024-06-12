Затримання підозрюваних. Фото: Національна поліція.

Групу з десятьох миколаївців підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотиків. Їм загрожує до 10 років в’язниці.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції та СБУ Миколаївщини.

До складу угруповання входило 10 мешканців Миколаївщини. За даними прокуратури, організував злочинну діяльність 27-річний мешканець Миколаєва, який залучив до наркобізнесу ще дев’ятьох осіб віком від 31 до 44 років.

Організатор створив інтернет-крамницю в закритому Telegram-каналі, де розміщували інформацію про наявні наркотичні засоби та психотропні речовини доступні для продажу. Коли група отримала замовлення, його спільники фасували та надсилали товар поштовим відділенням або через «систему закладок».

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ Затримання підозрюваних. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

За інформацією СБУ, щомісяця підозрювані збували наркотичні речовини на суму понад півтора мільйона гривень.

Всіх учасників групи затримали бійці спецпідрозділу «А» Служби безпеки. Під час обшуків за адресами проживання підозрюваних, в їх автомобілях, та спеціально облаштованих схованках правоохоронці виявили:

підготовлені до збуту «закладки» з різними наркотиками;

чорнові записи і телефони з доказами;

банківські картки, через які здійснювалися розрахунки;

обладнання для виробництва та фасування «товару».

Затриманим повідомили про підозру за ⁠⁠частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Людей затримали, вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років в’язниці.

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція.

Вилучені докази та затримання підозрюваних. Фото: Національна поліція.

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція.

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція.

Нагадаємо, як у Миколаєві затримали чоловіків, які ховали закладки з наркотиками.