Групу з десятьох миколаївців підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотиків. Їм загрожує до 10 років в’язниці.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції та СБУ Миколаївщини.
До складу угруповання входило 10 мешканців Миколаївщини. За даними прокуратури, організував злочинну діяльність 27-річний мешканець Миколаєва, який залучив до наркобізнесу ще дев’ятьох осіб віком від 31 до 44 років.
Організатор створив інтернет-крамницю в закритому Telegram-каналі, де розміщували інформацію про наявні наркотичні засоби та психотропні речовини доступні для продажу. Коли група отримала замовлення, його спільники фасували та надсилали товар поштовим відділенням або через «систему закладок».
За інформацією СБУ, щомісяця підозрювані збували наркотичні речовини на суму понад півтора мільйона гривень.
Всіх учасників групи затримали бійці спецпідрозділу «А» Служби безпеки. Під час обшуків за адресами проживання підозрюваних, в їх автомобілях, та спеціально облаштованих схованках правоохоронці виявили:
Затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Людей затримали, вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років в’язниці.
Нагадаємо, як у Миколаєві затримали чоловіків, які ховали закладки з наркотиками.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Групу з десятьох миколаївців підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотиків. Їм загрожує до 10 років в’язниці.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції та СБУ Миколаївщини.
До складу угруповання входило 10 мешканців Миколаївщини. За даними прокуратури, організував злочинну діяльність 27-річний мешканець Миколаєва, який залучив до наркобізнесу ще дев’ятьох осіб віком від 31 до 44 років.
Організатор створив інтернет-крамницю в закритому Telegram-каналі, де розміщували інформацію про наявні наркотичні засоби та психотропні речовини доступні для продажу. Коли група отримала замовлення, його спільники фасували та надсилали товар поштовим відділенням або через «систему закладок».
За інформацією СБУ, щомісяця підозрювані збували наркотичні речовини на суму понад півтора мільйона гривень.
Всіх учасників групи затримали бійці спецпідрозділу «А» Служби безпеки. Під час обшуків за адресами проживання підозрюваних, в їх автомобілях, та спеціально облаштованих схованках правоохоронці виявили:
Затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Людей затримали, вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років в’язниці.
Нагадаємо, як у Миколаєві затримали чоловіків, які ховали закладки з наркотиками.