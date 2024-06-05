На Миколаївщині зранку діють графіки відключень, фото з відкритих джерел

У Миколаївській області 5 червня діють графіки погодинних відключень.

В регіоні знову переліміт в енергосистемі, повідомляють в «Миколаївобленерго».

З 11 години без світла будуть 3 та 4 черги.

«Значний переліміт, змушені задіяти «жовті» години! 3, 4 черги - вас вимикаємо»,— йдеться у повідомленні.

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Крім того, «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка може допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Нагадаємо, 2 червня у Миколаївській області екстрено відключили світло споживачів 1 та 2 черги графіку аварійних відключень.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».