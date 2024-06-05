У Миколаївській області 5 червня діють графіки погодинних відключень.
В регіоні знову переліміт в енергосистемі, повідомляють в «Миколаївобленерго».
З 11 години без світла будуть 3 та 4 черги.
«Значний переліміт, змушені задіяти «жовті» години! 3, 4 черги - вас вимикаємо»,— йдеться у повідомленні.
Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Крім того, «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка може допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Нагадаємо, 2 червня у Миколаївській області екстрено відключили світло споживачів 1 та 2 черги графіку аварійних відключень.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Миколаївській області 5 червня діють графіки погодинних відключень.
В регіоні знову переліміт в енергосистемі, повідомляють в «Миколаївобленерго».
З 11 години без світла будуть 3 та 4 черги.
«Значний переліміт, змушені задіяти «жовті» години! 3, 4 черги - вас вимикаємо»,— йдеться у повідомленні.
Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Крім того, «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка може допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Нагадаємо, 2 червня у Миколаївській області екстрено відключили світло споживачів 1 та 2 черги графіку аварійних відключень.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
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