З 11 квітня та в ніч на 12 вогнеборці 10 разів залучались до гасіння пожеж, які виникли в Миколаївській області.
Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами рятувальників, горіли господарча будівля, кімната у житловому будинку, літня кухня, гараж, а також суха трава та очерет. Два епізоди в житловому секторі, спричинило коротке замикання електропроводки. В інших — причина встановлюється.
Також сухостій загорівся через недбалість громадян та навмисні підпали. Загальна площа пожеж на відкритих територіях склала близько 3 гектара.
За словами рятувальників, від вогню вдалось вберегти три житлові будинки та три господарчі споруди. Загалом від ДСНС на гасіння залучались понад 30 вогнеборців та 10 спецавтомобілів.
Нагадаємо, на території Миколаївської області останніми днями спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах.
Через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.
Раніше повідомлялося, що з четверга 11 квітня у Миколаєві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.
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З 11 квітня та в ніч на 12 вогнеборці 10 разів залучались до гасіння пожеж, які виникли в Миколаївській області.
Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами рятувальників, горіли господарча будівля, кімната у житловому будинку, літня кухня, гараж, а також суха трава та очерет. Два епізоди в житловому секторі, спричинило коротке замикання електропроводки. В інших — причина встановлюється.
Також сухостій загорівся через недбалість громадян та навмисні підпали. Загальна площа пожеж на відкритих територіях склала близько 3 гектара.
За словами рятувальників, від вогню вдалось вберегти три житлові будинки та три господарчі споруди. Загалом від ДСНС на гасіння залучались понад 30 вогнеборців та 10 спецавтомобілів.
Нагадаємо, на території Миколаївської області останніми днями спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах.
Через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.
Раніше повідомлялося, що з четверга 11 квітня у Миколаєві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.