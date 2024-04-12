Пожежі у Миколаївській області 11 квітня / Фото: ДСНС

З 11 квітня та в ніч на 12 вогнеборці 10 разів залучались до гасіння пожеж, які виникли в Миколаївській області.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, горіли господарча будівля, кімната у житловому будинку, літня кухня, гараж, а також суха трава та очерет. Два епізоди в житловому секторі, спричинило коротке замикання електропроводки. В інших — причина встановлюється.

Також сухостій загорівся через недбалість громадян та навмисні підпали. Загальна площа пожеж на відкритих територіях склала близько 3 гектара.

За словами рятувальників, від вогню вдалось вберегти три житлові будинки та три господарчі споруди. Загалом від ДСНС на гасіння залучались понад 30 вогнеборців та 10 спецавтомобілів.

Пожежі у Миколаївській області 11 квітня / Фото: ДСНС Пожежі у Миколаївській області 11 квітня / Фото: ДСНС Пожежі у Миколаївській області 11 квітня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, на території Миколаївської області останніми днями спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах.

Через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.

Раніше повідомлялося, що з четверга 11 квітня у Миколаєві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.