Сьогодні, 20 березня, українські бійці знищили два ворожі безпілотники «Supercam» на підльоті до Одеської області.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
«На підльоті з моря до Одещини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА «Supercam», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 19 березня Бійці Військово-морських сил Збройних сил України знищили в небі над Одеською областю два розвідувальні дрони російських військ.
Зазначимо, Кабінет міністрів виділив додаткові 5 мільярдів гривень для потреб сил безпеки й оборони.
Також Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.
Сьогодні, 20 березня, українські бійці знищили два ворожі безпілотники «Supercam» на підльоті до Одеської області.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
«На підльоті з моря до Одещини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА «Supercam», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 19 березня Бійці Військово-морських сил Збройних сил України знищили в небі над Одеською областю два розвідувальні дрони російських військ.
Зазначимо, Кабінет міністрів виділив додаткові 5 мільярдів гривень для потреб сил безпеки й оборони.
Також Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.