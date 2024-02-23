Обстріл Херсона 23 лютого. Скриншот з відео Херсонської МВА

В ніч на 23 лютого російські окупаційні війська обстріляли північну частину Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, під ударом опинилися склади, гаражі, автівки та житлові будинки.

«Внаслідок ворожих обстрілів виникли кілька пожеж. Дивом ніхто з людей не був поранений», — зазначив Роман Мрочко.

Також, вдень 23 лютого, він повідомив про обстріл міста.

«У середмісті Херсона пролунало кілька потужних вибухів! Армія РФ атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега», — написав начальник Херсонської МВА.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.

Також, 23 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.

Ввечері 22 лютого росіяни атакували Харківщину безпілотниками, зафіксовані влучання в агропідприємство, загинули тварини.