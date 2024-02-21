Навчання українських військових на F-16 у США. Фото: уряд Нідерландів

Перші чотири українські пілоти, які опановують винищувачі F-16 у США, мають завершити навчання до літа.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речницю Національної гвардії Аризони Ерін Ганніґан.

Зазначається, що пілоти почали навчання в середині жовтня 2023 року на базі 162 винищувального авіакрила в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти розпочала навчання в січні, а третя — наразі проходить навчання з англійської мови, перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежатиме від прогресу в опануванні програми.

Нагадаємо, Канада виділить близько мільйонів 45 доларів, які підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Нідерланди додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.

Також у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.