Затримання двох військовослужбовців підозрюванних у вбивстві поліцейського на Вінниччині / Фото: Нацполіція

Військові, яких підозрюють у стрілянині по поліцейських на Вінниччині, перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати, які потім скинули у водойму.

Про це повідомив керівник МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону «Єдині новини», інформує поліція Миколаївської області.

— Ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться скинуті у водойму гранати в ящиках. Наразі ж на місці працюють криміналісти, слідчі та, відповідно, водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на сьогоднішній день ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено і буде залучено до матеріалів кримінального провадження», — зазначив Міністр внутрішніх справ.

Інший поліцейський, який також був поранений, наразі перебуває у стані середньої тяжкості. За словами Ігоря Клименка, лікарі дають позитивний прогноз щодо нього.

Міністр зазначив, що правоохоронці виконували свої функціональні обов’язки щодо патрулювання і реагування, тому й зупинили автівку нападників, які їхали у комендантську годину з порушенням Правил дорожнього руху.

— Поліцейські якраз їхали виклику по 102. Везли домашнього насильника. Але розуміємо, що друга година ночі — це комендантська година. Порушення правил дорожнього руху, які були скоєні, поліцейські побачили і зупинили автомобіль. Відповідно до інструкцій, які були встановленні для групи реагування, — повідомив Ігор Клименко.

Він також зазначив, що варто ще раз переглянути інструкції та реагування щодо дій поліцейських, коли поліцейські спілкуються з громадянами.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області та їм загрожує довічне ув’язнення.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.