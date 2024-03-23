Аптека, в якій сталося пограбування. Фото: поліція Миколаївської області

В Миколаєві правоохоронці затримали 47-річного жителя Херсону, який підозрюється в пограбуванні аптеки на Центральному проспекті.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Миколаївської області.

Правоохоронців зазначили, що за допомогою записів відеокамер встановили особу чоловіка та упродовж декількох годин затримали його. Ним виявився 47-річний житель Херсона.

«Провівши невідкладний обшук за місцем тимчасового мешкання чоловіка у Миколаєві, поліцейські виявили та вилучили димову шашку, якою той погрожував співробітниці аптеки, — йдеться у повідомленні.

Зі слів правопорушника, відібрані гроші з каси аптеки витратив на власні потреби.

Слідчі Миколаївського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у «Розбої, вчиненому в умовах воєнного стану».

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві правоохоронці затримали правопорушника за поранення знайомого.

До того ж, у Березнегуватській громаді правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який через конфлікти погрожував гранатою старості села.