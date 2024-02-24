Керівник апарату польського прем'єр-міністра Дональда Туска Ян Грабець заявив, що Польща та Україна далекі від угоди щодо імпорту української сільськогосподарської продукції, заблокованої на кордоні польськими фермерами-протестувальниками.
Такий коментар він надав інформагентству AFP.
За словами представника Туска, стан переговорів з Україною «не дозволяє нам сказати, що ми маємо задовільне рішення для польської сторони або польських фермерів».
«Ми далекі від такої угоди. На жаль, поки що немає української пропозиції, яка б дозволила сподіватися на вихід з глухого кута в торговельних відносинах», – стверджує польський посадовець.
Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.
Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.
З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.
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Керівник апарату польського прем'єр-міністра Дональда Туска Ян Грабець заявив, що Польща та Україна далекі від угоди щодо імпорту української сільськогосподарської продукції, заблокованої на кордоні польськими фермерами-протестувальниками.
Такий коментар він надав інформагентству AFP.
За словами представника Туска, стан переговорів з Україною «не дозволяє нам сказати, що ми маємо задовільне рішення для польської сторони або польських фермерів».
«Ми далекі від такої угоди. На жаль, поки що немає української пропозиції, яка б дозволила сподіватися на вихід з глухого кута в торговельних відносинах», – стверджує польський посадовець.
Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.
Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.
З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.