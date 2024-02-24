Протест польських фермерів на ПП «Медика-Шегині» 20 лютого. Фото «Суспільного».

Керівник апарату польського прем'єр-міністра Дональда Туска Ян Грабець заявив, що Польща та Україна далекі від угоди щодо імпорту української сільськогосподарської продукції, заблокованої на кордоні польськими фермерами-протестувальниками.

Такий коментар він надав інформагентству AFP.

За словами представника Туска, стан переговорів з Україною «не дозволяє нам сказати, що ми маємо задовільне рішення для польської сторони або польських фермерів».

«Ми далекі від такої угоди. На жаль, поки що немає української пропозиції, яка б дозволила сподіватися на вихід з глухого кута в торговельних відносинах», – стверджує польський посадовець.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.