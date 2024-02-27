Поляки затримали журналіста на кордоні біля Білорусі.Фото: Михайло Ткач, УП

Польські правоохоронці затримали біля білоруського кордону журналіста «Української правди» Михайла Ткача разом із оператором, коли вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Відзняті матеріали поляки частково видалили, повідомив Михайло Ткач.

Команда УП обурилася тим, що ситуацію вдалося вирішити лише після розголосу та втручання посольства України в Польщі. УП подякувала послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість.

— Біля кордону Польщі із Білоруссю до нас під’їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати… Далі нас привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати нашу машину, нас, повикидали наші речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, забрали усі телефони, документи. На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти і сказав, що ми знімаємо як Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу, — розповів Михайло Ткач.

За його словами, було видно, що представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто джерела журналістів, як вони про це дізналися, скільки часу працюють над цією темою, додав журналіст.

У підсумку Михайла Ткача та оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години і лише потім відпустили після дозволу «зверху». Увесь цей час журналістам не дозвляли ні з ким зв'язатися, стверджують в редакції. Там додали, що в польській комендатурі українських журналістів допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужби.

Після того, як журналістам повернули картки пам’яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені. Також під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів та спілкувалися виключно польською мовою. У самій комендатурі представники спецслужби розмовляли з українцями англійською.

Крім того, українців розпитували чи будуть вони розповідати публічно, що їх затримували. Наразі журналісти УП спілкуються з адвокатами.

Поляки затримали журналіста на кордоні біля Білорусі.Фото: Михайло Ткач, УП Поляки затримали журналіста на кордоні біля Білорусі.Фото: Михайло Ткач, УП Поляки затримали журналіста на кордоні біля Білорусі.Фото: Михайло Ткач, УП

За словами Михайла Ткача, у той час, коли польські фермери блокують українсько-польський кордон, команда УП вирішила перевірити, що відбувається на польсько-білоруському.

Ситуацію із журналістом УП також прокоментувала головна редакторка Севгіль Мусаєва.

— Ми обурені цією ситуацією, яку вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі. Команда УП дякує послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість, — сказала вона.

Блокування української продукції на польському кордоні

Нагадаємо, що керівник апарату польського прем'єр-міністра Дональда Туска Ян Грабець заявив, що Польща та Україна далекі від угоди щодо імпорту української сільськогосподарської продукції, заблокованої на кордоні польськими фермерами-протестувальниками.

У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Перед цим 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.