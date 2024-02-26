Блокування доріг польськими фермерами. Фото: Spiegel.

У понеділок, 26 лютого, польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні поблизу німецького Франкфурта-на-Одері.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Зазначається, що блокування доріг польськими та німецькими фермерами призвело до перебоїв на автодороги біля Франкфурта-на-Одері. Через те, що протести в Польщі тривають, вантажівки повинні їхати в об’їзд.

«Численні вантажівки, легкові автомобілі та автобуси були змушені в неділю їхати в об'їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні. У Польщі фермери сформували колону з тракторів на автобані 2 – продовженні A12 на польській стороні – на прикордонному переході Швєцк», – йдеться у повідомленні.

Аграрії чекають на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС. Очікується, що блокада триватиме до 13:00, але поки що це попереджувальний протест. Не виключено, що вона буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.

Крім того, у неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.

Нагадаємо, що керівник апарату польського прем'єр-міністра Дональда Туска Ян Грабець заявив, що Польща та Україна далекі від угоди щодо імпорту української сільськогосподарської продукції, заблокованої на кордоні польськими фермерами-протестувальниками.

У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Перед цим 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.