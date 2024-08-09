У Дніпровському районі Херсону 9 серпня російські війська атакували з дрона цивільну автівку.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Як зазначається, унаслідок ворожого удару 29-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Її доставили до лікарні.
Своєю чергою начальник Херсонської МВА зазначив, що росіяни скинули на легкове авто вибухівку з дрона. У момент ворожої атаки жінка перебувала в автівці.
Нагадаємо, російські війська за минулу добу обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області.
Також вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136». Зазначимо, що впродовж доби 8 серпня територія регіону 5 разів перебувала під атакою російської армії.
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У Дніпровському районі Херсону 9 серпня російські війська атакували з дрона цивільну автівку.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Як зазначається, унаслідок ворожого удару 29-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Її доставили до лікарні.
Своєю чергою начальник Херсонської МВА зазначив, що росіяни скинули на легкове авто вибухівку з дрона. У момент ворожої атаки жінка перебувала в автівці.
Нагадаємо, російські війська за минулу добу обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області.
Також вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136». Зазначимо, що впродовж доби 8 серпня територія регіону 5 разів перебувала під атакою російської армії.