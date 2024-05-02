Розібрав дах гаражу та викрав мопед: жителю Миколаївщини оголосили підозру. Фото: поліція

Мешканцю Первомайська у Миколаївській області оголосили підозру в крадіжці мопеду.

Про це повідомив Первомайський районний відділ поліції.

Вдень 24 квітня до Первомайського райвідділу поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що з гаражу викрали мопед Yamaha.

На місці події поліцейські зʼясували, що протягом ночі невідомий розібрав покрівлю гаража, проник до приміщення та викрав мопед.

Поліцейські повідомили, що до скоєння вказаного злочину причетний 44-річний місцевий мешканець.

«У ході проведення досудового розслідування правохоронці з’ясували, що викрадений двоколісний транспортний засіб зловмисник заховав у кущах, прикидавши травою. Разом з тим фігурант шукав покупців, щоб його продати. Під час продажу мопеду оперуповноважені викрили злодія», — йдеться у повідомленні.

Розібрав дах гаражу та викрав мопед: жителю Миколаївщини оголосили підозру. Фото: поліція Розібрав дах гаражу та викрав мопед: жителю Миколаївщини оголосили підозру. Фото: поліція Розібрав дах гаражу та викрав мопед: жителю Миколаївщини оголосили підозру. Фото: поліція

Після проведення слідчих дій мопед повернули власниці.

Нині за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури чоловіку слідчі поліції оголосили про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Первомайську до 11 років з конфіскацією майна засудили чоловіка, який вбив ножем свого боржника, після чого обікрав його будинок та забрав мопед.