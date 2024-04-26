Один з підозрюваних у розстрілі. Фото: Іван Вигівський

Держбюро розслідувань повідомило, що викрио двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині.

Одного з них вже затримано, передає пресслужба відомства.

Зазначається, що 20 квітня після розстрілу поліцейських нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

«Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший — поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам», — йдеться у повідомленні.

24 квітня ДБР затримало одного з військовослужбовців.

Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною 1 статті 396 ККУ, іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за частиною 5 статті 407 ККУ.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області та їм загрожує довічне ув’язнення.

Чоловікам повідомили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомив керівник МВС Ігор Клименко, підозрювані перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати, які потім скинули у водойму.