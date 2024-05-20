Учора, 19 травня, російські війська обстріляли Антонівку у Херсонській міській територіальній громаді, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про наслідки обстрілів 20 травня розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Учора близько 21.00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Антонівці Херсонської міської територіальної громади. Були пошкоджені багатоповерхівки, сім приватних будинків та дитячий садок», — написав він.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська 20 травня завдали удару по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого загинув чоловік. Ще одна людина дістала поранення.
Також 19 травня росіяни атакували Херсонщину. Внаслідок учорашніх ударів по Херсонській області поранені вісім людей.
У ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.
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Учора, 19 травня, російські війська обстріляли Антонівку у Херсонській міській територіальній громаді, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про наслідки обстрілів 20 травня розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Учора близько 21.00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Антонівці Херсонської міської територіальної громади. Були пошкоджені багатоповерхівки, сім приватних будинків та дитячий садок», — написав він.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська 20 травня завдали удару по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого загинув чоловік. Ще одна людина дістала поранення.
Також 19 травня росіяни атакували Херсонщину. Внаслідок учорашніх ударів по Херсонській області поранені вісім людей.
У ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.