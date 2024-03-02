Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вирішив провести кадрові зміни у керівництві частини бригад, які діють на східному фронті і не володіють ситуацією.

Про це він повідомив у соцмережах.

Головнокомандувач заявив, що під час роботи на фронті йому стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим — ні.

За його словами, насамперед це залежить від командира та штабу бригади, рівня їхньої підготовки, досвіду, злагодженості, спроможності приймати адекватні та виважені рішення.

У зв'язку з цим Сирський вирішив відправити групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги у бригади, де є проблеми з підготовкою штабу. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, Головнокомандувач ЗСУ прийняв кадрові рішення.

Він зазначив, що після заслуховування командирів бригад та їхніх заступників ухвалив «всі необхідні рішення» щодо забезпечення резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням.

«В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, я змушений ухвалювати кадрові рішення», — сказав він.

Водночас він відзначив дії військовослужбовців 54 омбр, бійців 25 опдбр, 47 омбр та 79 одшбр.

Як відомо, 15 лютого 3-ю штурмову бригаду передислокували для посилення українських військ в районі Авдіївки. В пресслужбі зазначали, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу.

А вже 17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.