Іспанська ліворадикальна партія закликає включити в конституцію право на аборт. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Іспанська ліворадикальна партія Sumar, розглядає можливість внесення пропозиції щодо включення права на аборт до конституції, на зразок того, як це зробила Франція.

Про це повідомляє AFP.

Зазначимо, 4 березня Франція закріпила право на аборт у своїй конституції, що стало першим таким випадком у світі.

«Ми пропонуємо додати до Конституції право на вільне переривання вагітності. Франція і її жінки показали, що це можливо», — йдеться у заяві партії.

На пресконференції речниця Sumar Айна Відаль заявила, що настав час «зробити кроки» у цьому питанні.

«Сьогодні ми запрошуємо всі політичні формування, з якими ми вже говорили, відкрити цю суспільну дискусію», — сказала вона.

Нагадаємо, у Миколаєві за 11 місяців майже на 500 зросла кількість пологів порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Нагадаємо, що у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.

31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Міська влада планує зберегти у місті майже на півмільйона жителів один пологовий будинок — №3, який знаходиться у мікрорайоні Ліски у Заводському районі Миколаєва.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини.