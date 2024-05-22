Планові відключення електроенергії в Україні. Фото з відкритих джерел

У середу, 22 травня, у Києві та чотирьох областях України вимикати світло почнуть з 19:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Згідно з даними, графіки відключень діятимуть з 19:00 до 24:00 у Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях та у Києві.

До того ж, НЕК «Укренерго» повідомляла, що стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть з 20:00 22 травня.

Наразі причину змін у графіках не повідомляють.

Нагадаємо, що вночі БпЛА Росії атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Шостки та Конотопа у Сумській області.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.