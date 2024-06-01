На базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 1 червня відкрили ще один інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
«Відкриття класів безпеки – чудова ініціатива для навчання молодого покоління аспектам безпечної поведінки. Адже коли діти в реальному житті стикнуться з небезпекою, вони зможуть використати інформацію, засвоєну на заняттях», – йдеться у повідомленні.
Вони додали, що на перший урок з мінної небезпеки завітали дітки Миколаївської гімназії №29. Фахівці ДСНС розповіли те, які ж бувають вибухонебезпечні предмети, чим вони відрізняються та як діяти, якщо вони потрапили у поле зору.
«Представники Служби порятунку та Галицинівського загону місцевоі пожежної охорони пояснили, що найчастіше нерозірвані боєприпаси, або їх уламки, можна побачити у полях, лісосмугах й закликали не відвідувати подібні місця», – додали у ДСНС.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Також читайте статтю «НикВести» «Як машини механізованого розмінування очищують поля від мін на деокупованій Миколаївщині».
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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На базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 1 червня відкрили ще один інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
«Відкриття класів безпеки – чудова ініціатива для навчання молодого покоління аспектам безпечної поведінки. Адже коли діти в реальному житті стикнуться з небезпекою, вони зможуть використати інформацію, засвоєну на заняттях», – йдеться у повідомленні.
Вони додали, що на перший урок з мінної небезпеки завітали дітки Миколаївської гімназії №29. Фахівці ДСНС розповіли те, які ж бувають вибухонебезпечні предмети, чим вони відрізняються та як діяти, якщо вони потрапили у поле зору.
«Представники Служби порятунку та Галицинівського загону місцевоі пожежної охорони пояснили, що найчастіше нерозірвані боєприпаси, або їх уламки, можна побачити у полях, лісосмугах й закликали не відвідувати подібні місця», – додали у ДСНС.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Також читайте статтю «НикВести» «Як машини механізованого розмінування очищують поля від мін на деокупованій Миколаївщині».