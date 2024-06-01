У Миколаєві відкрили новий клас безпеки, фото: ГУ ДСНС

На базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 1 червня відкрили ще один інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

«Відкриття класів безпеки – чудова ініціатива для навчання молодого покоління аспектам безпечної поведінки. Адже коли діти в реальному житті стикнуться з небезпекою, вони зможуть використати інформацію, засвоєну на заняттях», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві відкрили новий клас безпеки, фото: ГУ ДСНС

У Миколаєві відкрили новий клас безпеки, фото: ГУ ДСНС

У Миколаєві відкрили новий клас безпеки, фото: ГУ ДСНС

У Миколаєві відкрили новий клас безпеки, фото: ГУ ДСНС

Вони додали, що на перший урок з мінної небезпеки завітали дітки Миколаївської гімназії №29. Фахівці ДСНС розповіли те, які ж бувають вибухонебезпечні предмети, чим вони відрізняються та як діяти, якщо вони потрапили у поле зору.

«Представники Служби порятунку та Галицинівського загону місцевоі пожежної охорони пояснили, що найчастіше нерозірвані боєприпаси, або їх уламки, можна побачити у полях, лісосмугах й закликали не відвідувати подібні місця», – додали у ДСНС.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Також читайте статтю «НикВести» «Як машини механізованого розмінування очищують поля від мін на деокупованій Миколаївщині».