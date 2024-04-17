У Миколаєві по вулиці Велика Морська тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.
Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що зміни пов'язані з проведенням аварійних робіт, які виконує «Миколаївводоканал». Точної дати та часу завершення не повідомляють.
«Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Всю інформацію щодо руху електротранспорту можна уточнити за телефоном гарячої лінії +380950843804», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що понад 30 нових тролейбусів з автономним ходом Миколаїв отримає впродовж 12 місяців. Їх закуповують за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.
Також нагадаємо, українські міста у 2023 році отримали 52 одиниці тролейбусів, з яких 28 нових та 24 вживаних. Миколаїв торік отримав сім нових тролейбусів «Дніпро» Т203 від міжнародних фінансових організацій.
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У Миколаєві по вулиці Велика Морська тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.
Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що зміни пов'язані з проведенням аварійних робіт, які виконує «Миколаївводоканал». Точної дати та часу завершення не повідомляють.
«Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Всю інформацію щодо руху електротранспорту можна уточнити за телефоном гарячої лінії +380950843804», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що понад 30 нових тролейбусів з автономним ходом Миколаїв отримає впродовж 12 місяців. Їх закуповують за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.
Також нагадаємо, українські міста у 2023 році отримали 52 одиниці тролейбусів, з яких 28 нових та 24 вживаних. Миколаїв торік отримав сім нових тролейбусів «Дніпро» Т203 від міжнародних фінансових організацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».