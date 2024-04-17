У Миколаєві по вулиці Велика Морська тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що зміни пов'язані з проведенням аварійних робіт, які виконує «Миколаївводоканал». Точної дати та часу завершення не повідомляють.

«Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Всю інформацію щодо руху електротранспорту можна уточнити за телефоном гарячої лінії +380950843804», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що понад 30 нових тролейбусів з автономним ходом Миколаїв отримає впродовж 12 місяців. Їх закуповують за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Також нагадаємо, українські міста у 2023 році отримали 52 одиниці тролейбусів, з яких 28 нових та 24 вживаних. Миколаїв торік отримав сім нових тролейбусів «Дніпро» Т203 від міжнародних фінансових організацій.

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