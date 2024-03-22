Тролейбус з автономним ходом у Миколаєві

Понад 30 нових тролейбусів з автономним ходом Миколаїв отримає впродовж 12 місяців. Їх закуповують за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Їх планують пустити в Корабельний район, однак розглядають й інші маршрути міста, розповів директор «Миколаївелектротранса» Юрій Сметана в ефірі телеканалу «МАРТ».

Для закупівлі тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів відбувся міжнародний тендер. Переможцем стала компанія «ПТС» з міста Бровари Київської області, сказав Юрій Сметана.

— Ми підписали контракт з українським виробником. За ним передбачено поставку 31 тролейбусу протягом 12 місяців з дня сплати авансового платежу. Авансовий платіж ми очікуємо найближчими місяцями, – сказав він і додав, що на цей проєкт уряд Данії виділив 3,9 мільйона євро.

Однак Миколаїв планує придбати ще 9 тролейбусів з автономним ходом, наразі міська влада шукає на це кошти.

— Але в контракті у нас є опція. Зараз міський голова шукає додаткові кошти для того, щоб додатково придбати девʼять тролейбусів. Тому що тендер ми оголошували на 40 одиниць і в договорі з фірмою «ПТС» у нас є приписка, що в день поставки останнього тролейбуса, якщо ми повідомляємо, що у нас є кошти, то вони погоджуються на поставку 5-9 тролейбусів, на які ми знайдемо кошти, – сказав Юрій Сметана.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада підписала кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку на оновлення тролейбусного парку міста. По першому лоту Миколаїв вже отримав 37 із 40 запланованих тролейбусів «Дніпро», які зараз курсують містом. Другий лот — це тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів для залучення їх на маршрутах у віддалені райони міста.

Нагадаємо, українські міста у 2023 році отримали 52 одиниці тролейбусів, з яких 28 нових та 24 вживаних. Миколаїв торік отримав сім нових тролейбусів «Дніпро» Т203 від міжнародних фінансових організацій.

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