Оновлено 15:40: Додано інформацію про допомогу міжнародних партнерів з забезпеченням Миколаєва тролейбусами та автобусами зі звіту міського голови за підсумками 2023 року.

Українські міста у 2023 році отримали 52 одиниці тролейбусів, з яких 28 нових та 24 вживаних.

Миколаїв торік отримав сім нових тролейбусів «Дніпро» Т203 від міжнародних фінансових організацій, свідчать дані статистики Alltransua.

Інші міста купували тролейбуси за місцеві кошти. До прикладу, Вінниця та Чернівці придбали 28 одиниць транспорту броварського виробника «Політехносервіс» в кузовах турецького виробника АКІА.

Водночас Миколаїв у 2023 році отримав від міжнародних партнерів 13 автобусів, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич під час своєї пресконференції за підсумками 2023 року, передають «НикВести».

— Протягом 2023 року Миколаїв отримав 13 автобусів від міжнародних партнерів. Відновили проєкт ЄБРР щодо поставки тролейбусів: 2023 рік — місто отримало 7 нових тролейбусів, вони всі вже курсують на маршрутах, — сказав мер.

Він уточнив, що автобуси Миколаїв отримав від: Асоціації «Нарбона-Україна» (один Irisbus); норвезького міста Крістіансанн (шість Volvo); німецької компанії Sankt Augustin and Friends hilft e.V. (три Mercedes-Benz), а також від Чехії (три Irisbus Crossway).

Олександр Сєнкевич додав, що за відновленим проєктом ЄБРР у 2024 році місто чекає на 30 тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів.

Крім того, запущено проєкт UNOPS та уряду Данії, за яким Миколаїв отримає 12 нових автобусів ЗАЗ, з них чотири — вже прибули у грудні.

Скріншот зі звіту міського голови

Нагадаємо, що Миколаїв отримає 30 нових тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Їх планують закупити за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.