Пожежа у Миколаєві. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У п'ятницю, 23 лютого, у Миколаєві по вулиці Інгульський проїзд горів житловий будинок.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Миколаївські вогнеборці загасили пожежу у будинку. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Миколаївські вогнеборці загасили пожежу у будинку. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що рятувальники із щільно задимленого приміщення вивели на свіже повітря чоловіка 1958 року народження та його доньку 2013 року народження. Медики надали постраждалим першу допомогу.

Спільними зусиллями відділень аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, 2 державної пожежно-рятувальної частини та чергової зміни оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів. Наразі причина загорання встановлюється.

Від ДСНС до гасіння залучалось 20 вогнеборців, 6 спецавтомобілів.

Нагадаємо, у четвер, 22 лютого, рятувальники ліквідували пожежу торговельного контейнера у Первомайську.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого миколаївські вогнеборці пʼять разів гасили пожежі. Горіли житлові будинки у Снігурівці, Новій Одесі та Миколаєві.

До того ж, у Миколаївській області з 19 на 20 лютого внаслідок пожежі загинули троє людей, ще одна жінка отримала опіки.