Зранку, 23 лютого, у Польщі невідомі відкрили три українські зерновози та висипали на землю українську сільгосппродукцію.
Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
Зазначається, що на залізничній станції «Дорогуськ» відкрили три зерновози з ріпаком. Міністр заявив, що це транзитний вантаж, який прямує до Гамбурга в Німеччині.
«Скажу тільки, що злочини без покарання завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх», — пише Олександр Кубраков.
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.
Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.
Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.
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Зранку, 23 лютого, у Польщі невідомі відкрили три українські зерновози та висипали на землю українську сільгосппродукцію.
Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
Зазначається, що на залізничній станції «Дорогуськ» відкрили три зерновози з ріпаком. Міністр заявив, що це транзитний вантаж, який прямує до Гамбурга в Німеччині.
«Скажу тільки, що злочини без покарання завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх», — пише Олександр Кубраков.
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.
Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.
Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.