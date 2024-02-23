На станції «Дорогуськ» у Польщі висипали український ріпак, який везли до Німеччини, 23 лютого? 2024 року. Фото: Олександр Кубраков

Зранку, 23 лютого, у Польщі невідомі відкрили три українські зерновози та висипали на землю українську сільгосппродукцію.

Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що на залізничній станції «Дорогуськ» відкрили три зерновози з ріпаком. Міністр заявив, що це транзитний вантаж, який прямує до Гамбурга в Німеччині.

«Скажу тільки, що злочини без покарання завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх», — пише Олександр Кубраков.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.