Наслідки удару по Харкову 25 травня. Фото: ДСНС

Кількість жертв російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові збільшилася до 19 осіб — у лікарні помер чоловік.

Про це повідомив керівник воєнної адміністрації області Олег Синєгубов.

«На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по «Епіцентру». Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримані опіки полум’ям сягали 50%», — розповів він.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста.

Після російського удару по «Епіцентру» в лікарнях Харкова залишається 21 людина, двоє з них в тяжкому стані у реанімації.

Компанія «Епіцентр» виплатить по 1 мільйону гривень родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Зокрема, фінансову підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.