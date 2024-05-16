В енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. Фото: «Укренерго»

У четвер, 16 травня, протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. До обленерго довели ліміти споживання для кожного регіону.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Зазначається, що сьогодні, 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. Отримати інформацію про свій регіон можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, або на їхніх сторінках у соцмережах.

З 00:00 до 01:00 Україна застосовувала аварійну допомогу від країн ЄС. Надалі запланований імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

А напередодні, 15 травня, з 19:25 до 22:00 енергетики вводили аварійні відключення в усіх регіонах України. Але через зростання споживання ці обмеження подовжували до 23:40.

Українців наполегливо просять ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби.

Нагадаємо, що з 14 на 15 травня для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

«Миколаївобленерго» сповістило користувачів про вимушене застосування графіків аварійних відключень.

Графік відключень можна подивитися на сайті компанії. Черги відключення — за посиланням.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.