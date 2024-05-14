На Миколаївщині запровадили аварійні відключення електроенергії. Фото з відкритих джерел

Ввечері у вівторок по всій країні, в тому числи і в Миколаївській області, почалися аварійні відключення електроенергії.

Компанія «Укренерго» повідомила про значний дефіцит у системі.

«Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання», — зазначили у компанії.

Там також додали, що 15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

«Миколаївобленерго» сповістило користувачів про вимушене застосування графіків аварійних відключень.

Графік відключень можна подивитися на сайті компанії. Черги відключення — за посиланням.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.