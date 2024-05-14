У Дії незабаром з'явиться посвідчення ветерана, фото: pixabay.com

У застосунку «Дія» планують додати посвідчення ветерана, наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.

Про це повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі», – зазначив Михайло Федоров.

Протестувати новий документ у застосунку можна за наявності паспорта у «Дії» та картки платника податків (РНОКПП).

Для участі в бета-тесті потрібно бути:

учасник бойових дій;

людина з інвалідністю внаслідок війни;

учасник війни;

постраждалий учасник Революції Гідності;

член сім’ї загиблого ветерана війни;

член сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.

Нагадаємо, у Мінветеранів оголосили про запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» ще два місяці тому.

Також зазначимо, що у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.