У застосунку «Дія» планують додати посвідчення ветерана, наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.
Про це повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі», – зазначив Михайло Федоров.
Протестувати новий документ у застосунку можна за наявності паспорта у «Дії» та картки платника податків (РНОКПП).
Для участі в бета-тесті потрібно бути:
Нагадаємо, у Мінветеранів оголосили про запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» ще два місяці тому.
Також зазначимо, що у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
У застосунку «Дія» планують додати посвідчення ветерана, наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.
Про це повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі», – зазначив Михайло Федоров.
Протестувати новий документ у застосунку можна за наявності паспорта у «Дії» та картки платника податків (РНОКПП).
Для участі в бета-тесті потрібно бути:
Нагадаємо, у Мінветеранів оголосили про запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» ще два місяці тому.
Також зазначимо, що у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.