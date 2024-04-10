В Україні функціонують понад 200 університетів для пенсіонерів, фото з відкритих джерел

В Україні діє понад 200 університетів, де пенсіонери та люди передпенсійного віку можуть опанувати нові знання.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Як розповіла заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва, у 2023 році понад 23 тисячі осіб пройшли навчання.

«Програма досить ефективна для підтримки людей похилого віку. По–перше, саме там охочі можуть отримати важливі цифрові навички, є громади, де викладаються курси іноземних мов для людей старшого віку», – сказала вона.

В той же час, Уляна Токарєва зауважила, що це не єдина програма соціальної підтримки для людей похилого віку. Кожного дня понад 20 тисяч соціальних працівників працюють з людьми старшого віку, а також людьми з інвалідністю.

«Перш за все ми звертаємо увагу на тих людей старшого віку, які не можуть виконувати самі звичну роботу, їм потрібна стороння підтримка. Тут ми дивимось на потреби кожної окремої людини. Це може бути базова підтримка чи налагодження соціальної роботи. Зараз дуже багато сервісів, які надають послуги онлайн, дуже часто соціальні працівники отримують саме такі запити – допомогти опанувати онлайн сервіси. Це також окремий вид підтримки для людей старшого віку», – пояснила вона.

Нагадаємо, в Миколаївській області пенсіонери, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Зазначимо, у 2023 році середня пенсія в Миколаївській області становила 5 тисяч 21 гривню. При цьому кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше ніж 4 тисяч гривень.

Також, з набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. «Мінімалка» підвищилася із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 гривень до 7 100 гривень.