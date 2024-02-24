У Миколаєві посеред дня 24 лютого пролунав вибух. Фото з відкритих джерел

У Миколаєві під час тривоги у суботу, 24 лютого, пролунав вибух.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 13:11. Після цього, в районі 13:25, пролунав вибух.

Олександр Сєнкевич запевнив, що вибух був за межами міста.

«Повітряна тривога ще триває, тому прошу бути максимально обережними», – написав мер.

Зазначимо, російські війська вночі випустили по Миколаївщині два безпілотники типу «Shahed 131/136» та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.