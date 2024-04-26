На Львівщині одній з районних лікарень викрили групу лікарів, яких підозрюють у заробітку на підробних довідках про інвалідність.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

По інформації правоохоронців, голова лікарсько-консультативної комісії залучив до «заробітку» чотирьох лікарів.

«За його вказівкою вони підшуковували серед своїх пацієнтів охочих отримати чи продовжити групу інвалідності, Проводили з ними бесіди, переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші. Суми для кожного пацієнта визначали різні - в залежності від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок «послуги» коштували дешевше, а найвищі ціни були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання грошей організатором та членами злочинної групи. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тисяч гривень.

«Сума, отримана зловмисниками лише за ці 10 випадків складає майже 200 тисяч гривень», — додали у ДБР.

Наразі правоохоронці встановлюють дані тих, хто купував фіктивні довідки, щоб уникнути мобілізації.

Організатору та чотирьом виконавцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене організованою групою (частина 2-3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 3 статті 368 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Під час обшуків у підозрюаних вилучили документи, а також кошти у різній валюті: майже пів мільйона гривень, понад 47 тисяч доларів США та більше ніж 7,5 тисяч євро. Подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою та відсторонення голови лікарсько-консультативної комісії від виконання обов’язків.

Нагадаємо, що у березні цього року на Миколаївщині викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, що 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Нагадаємо, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того Юрій Гранатуров вважає, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.