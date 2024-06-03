Фото: Офіс Генпрокуратури

Російському військовослужбовцю 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ, який який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, повідомили про підозру.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, підозрюваний у лютому 2022 року разом з іншими військовими ЗС РФ окупували один із населених пунктів Херсонщини.

За даними слідства, російський військовослужбовець з іншим військовим РФ, погрожуючи зброєю, затримали неповнолітню дівчину. Вони відвезли її до одного з домоволодінь на території міста.

Зазначається, що згодом, у березні підозрюваний зґвалтував її. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю РФ, який під час окупації Кінбурнського півострова, надавав накази на затримання місцевих жителів, яких в подальшому вивозили на сусідню територію окупованої Херсонщини та піддавали катуванню.