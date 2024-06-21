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З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей віком від 4 місяців до 13 років.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він розповів, що це три хлопчики та чотири дівчинки, віком – від 4 місяців до 13 років.

«Діти подолали довгий і складний шлях, зараз діти у безпеці, отримують усю необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Над цим поверненням працювала команда благодійної організації Save Ukraine.

Нагадаємо, що Україні вдалось повернути пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату з Миколаївської області, яких російські війська вкрали в липні 2022 року.

Раніше повідомлялось, що з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.

До того ж, до України з тимчасово окупованих територій повернули ще 10 дітей. До цього діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ — у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.