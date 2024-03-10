Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

За добу, 9 березня, на території Миколаївщини зареєстровано десять пожеж сухої трави, чагарників, очерету та сміття на відкритій території.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Загалом вогонь пройшов майже 15 гектарами Миколаївським, Вознесенським, Первомайським та Баштанським районами.

«В переважній більшості займання спричинило необережне поводження з вогнем та навмисний підпал [...] Зафіксовано, що пожежу сміття на відкритій території в селі Комісарівка Березанської громади спричинили пустощі дитини з вогнем. Десятирічного хлопчика дорослі застали з сірниками в руках. Займання площею 200 кв. м швидко загасили вогнеборці 8 державної пожежно-рятувальної частини», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від ДСНС для ліквідації пожеж залучались 9 одиниць спецтехніки та 32 чоловіки особового складу.

Нагадаємо, рятувальники 4 березня здійснили три виїзди на гасіння пожеж в екосистемах Миколаєва та області.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.