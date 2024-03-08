Вогнеборць гасить пожежу. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Протягом доби, на території Миколаївщини зареєстровано дві пожежі у житловому секторі.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що ввечері 7 березня, о 21:25 горів житловому будинку в селі Троїцьке. До місця виклику направлено черговий караул 21 ДПРЧ. І вже за пів години пожежу площею 5 квадратних метрів ліквідували.

Інший випадок трапився вночі 8 березня у Миколаєві. До Служби порятунку про пожежу житлового будинку сповістили о 03:49. Двома відділеннями 5 ДПРЧ пожежу ліквідовано о 04:41 на площі 60 квадратних метрів. Через щільне задимлення вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів зору та дихання.

Загалом до гасіння залучалось три одиниці спецтехніки та 11 людей особового складу ДСНС. Також на місцях працювали співробітники поліції.

Нагадаємо, рятувальники 4 березня здійснили три виїзди на гасіння пожеж в екосистемах Миколаєва та області.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.