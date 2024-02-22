Маркування небезпечної ділянки, Миколаїв, 21 лютого 2024 року. Фото: КП «Миколаївські парки»

У середу, 21 лютого, у Миколаєві на території урочища «Дубки» виявили ділянку з вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївські парки».

Замінована ділянка. Фото: КП «Миколаївські парки» Замінована ділянка. Фото: КП «Миколаївські парки»

Зазначається, що фахівці КП«Миколаївські парки» разом з працівниками організації оглянули дану територію, визначену, як небезпечну.

«По визначеному периметру, було нанесено на асфальт та встановлено маркування з використанням віх, перев'язаних попереджувальною стрічкою. Вони огинають та визначають небезпечну територію, яку, наголошуємо, не можна перетинати,» — йдеться у повідомленні.

Поблизу ж огородженої території ходити дозволено, розповідають фахівці.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.