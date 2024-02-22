У середу, 21 лютого, у Миколаєві на території урочища «Дубки» виявили ділянку з вибухонебезпечними предметами.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївські парки».
Зазначається, що фахівці КП«Миколаївські парки» разом з працівниками організації оглянули дану територію, визначену, як небезпечну.
«По визначеному периметру, було нанесено на асфальт та встановлено маркування з використанням віх, перев'язаних попереджувальною стрічкою. Вони огинають та визначають небезпечну територію, яку, наголошуємо, не можна перетинати,» — йдеться у повідомленні.
Поблизу ж огородженої території ходити дозволено, розповідають фахівці.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
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У середу, 21 лютого, у Миколаєві на території урочища «Дубки» виявили ділянку з вибухонебезпечними предметами.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївські парки».
Зазначається, що фахівці КП«Миколаївські парки» разом з працівниками організації оглянули дану територію, визначену, як небезпечну.
«По визначеному периметру, було нанесено на асфальт та встановлено маркування з використанням віх, перев'язаних попереджувальною стрічкою. Вони огинають та визначають небезпечну територію, яку, наголошуємо, не можна перетинати,» — йдеться у повідомленні.
Поблизу ж огородженої території ходити дозволено, розповідають фахівці.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.