Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем.

Відеозвернення він записав на території Софійського собору, де зараз знаходиться одна з виставок українських митців, присвячених війні.

«Великдень символізує звільнення душі людини від рабства, зла і темряви. Перемогу добра і справедливості. Перемогу життя над смертю. За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку. Доблесть протидіє терору. 802 дні нашого спротиву», — заявив у відеозверненні президент.

Володимир Зеленський зазначив, що усіх українців об’єднує сьогодні одна спільна молитва.

«За всіх наших бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях. За наших воїнів світла, які стримують демонів на всіх напрямках. За тих, хто дотримується в житті ще однієї заповіді: захищати Україну. За те, щоб усі вони повертались живими», — сказав він.

Президент додав, що українці дочекаються «миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю».

«Світло, яке повернеться на всю нашим Господом дану землю, на всі території, які чортами тимчасово окуповані. Бог повернеться в Маріуполь. На терикони й узбережжя морів. Так завжди було. Так точно буде. Я вірю в це щодня, а особливо в цей великий день у цьому великому місці. Історія якого нагадує: ні ординська навала, ні нацистська окупація, ні російський терор не зможуть стерти нас із лиця Землі», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Україні цього року Великдень відзначатимуть 5 травня. Вартість великоднього кошика в Україні, порівняно з минулим роком, дещо виросла. Проте основні найменування — паска та яйця — навпаки, подешевшали. За підрахунками цьогорічний кошик обійдеться українцям у 1 тисячу 581 гривню. Минулої весни аналогічний набір продуктів коштував 1 тисячу 468 гривень, тобто за рік кошик подорожчав на 7,7%.

Основна складова кошика — паска домашнього приготування за традиційним рецептом (700 грам борошна, 6 яєць, 150 грам вершкового масла, 300 грам молока, 400 грам цукру, дріжджі та 200 грамів родзинок) — коштуватиме цього року 181 гривня. Це на 2,2% дешевше порівняно з 2023-м роком.

Під час великодніх свят та поминальних днів в Херсонській області заборонили проводити богослужіння під час комендантської години, освячення на території культових споруд та відвідування кладовищ.

Начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв повідомив, що поліція слідкуватиме за дотриманням правил та проводити профілактичні бесіди з порушниками на Великдень. Порядок цього дня охоронятимуть 23 тисячі поліцейських.

Раніше повідомлялось, у Миколаївській області не будуть скорочувати тривалість комендантської години на великодні свята. Однак жителів області закликали утриматися від візитів до храмів.