Західні спецслужби допускають, що Україна «втратить великі території» цього року, Фото: AP

Західні спецслужби прогнозують, що Україна може зазнати значних втрат території до кінця року.

Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, яку цитує Welt.

У матеріалі зазначається, що нинішня «загальна картина» для України виглядає похмуро через російську перевагу. Розвідка прогнозує, що Київ не зможе «перехопити ініціативу» у 2024 році. Очікується, що до кінця року Україна, ймовірно, зазнає «значно більших територіальних втрат» порівняно з першими місяцями року.

Видання повідомляє, що росіяни значно інтенсивніше використовують артилерію порівняно з українцями і, головним чином, можуть «більш ніж компенсувати» свої втрати. Київ, навпаки, не може призвати достатню кількість нових солдатів, «щоб компенсувати втрати і створити резерви». Нові правила мобілізації «почнуть діяти лише наприкінці літа», оскільки призовники спочатку повинні пройти навчання.

Згідно з цією оцінкою, очікувана втрата території Україною є наслідком нинішньої «оборонної орієнтації українських збройних сил і пов'язаного з цим затягування боїв». Україна хоче «зберегти особовий склад» і наразі «виграє час, поступаючись територією». Київ сподівається, що це дасть йому «час для мобілізації та відновлення власного військово-промислового комплексу». Однак повітряні удари Росії по ВПК можуть стати проблемою.

Нагадаємо, українським військам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння Харківської області, куди зайшли російські окупанти.

Зазначимо, речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що росіяни на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що після Харківській області росіяни можуть розпочати нову атаку у напрямку Сумської області.

Також у Держприкордонслужбі вже зазначали, що вони не виключають, що російські війська можуть почати наступ на Сумщину, щоб відвернути увагу Сил оборони на інших напрямках.