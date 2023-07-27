На адміністративному кордоні Миколаївщини та Херсонщини відбулося спецпогашення марки «Сили Безпеки та Оборони України». Тираж марки становить 1 075 000 примірників.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

До спецпогашення долучився начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Дмитро Невєдров, начальник управління Служби безпеки України в Херсонській області полковник Артем Борисевич та директор Миколаївської та Херсонської дирекцій «Укрпошти» Єгор Косоруков.

За словами начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Дмитра Невєдрова, спецпідрозділи СБУ кожен день проводять складні операції в найгарячіших точках. Через те, погашення марки стало символом, коли СБУ наближається до нашої перемоги.

«СБУ — це безпека держави, безпека нашого народу. Нехай ця марка стане символом сили, безпеки та незламності», - зауважив начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Дмитро Невєдров.

Як зазначив начальник управління Служби безпеки України в Херсонській області полковник Артем Борисевич, захід став єдиним, де відбулося подвійне погашення, а саме використано дві марки – марки Херсонської та Миколаївської областей «Укрпошти».

«Дуже символічним є погашення цієї марки, саме на кордоні двох незламних областей півдня – Херсонщини, яка потерпала від окупації та далі продовжує перебувати під обстрілами, а також Миколаївщини, яка стала тим щитом, завдяки якому трималась і тримається оборона нашого півдня», — розповів начальник управління Служби безпеки України в Херсонській області полковник Артем Борисевич.

До заходу долучилися також представники одного з підрозділів СБУ, які залишили своє ім'я на конверті. Відомо, що ці воїни брали участь у визволенні частини Херсонської області.

«Служба безпеки України – це безпека держави, безпека народу. Нехай ця марка стане символом сили, безпеки та незламності. Тому, я хочу побажати «Укрпошті» в найскоріший термін випустити марку нашої перемоги», — директор Миколаївської та Херсонської дирекцій «Укрпошти» Єгор Косоруков.

Зокрема, автором поштової марки виступив український художник Олександр Охапкін. На поштовій марці зображений винищувач СБУ, а на задньому плані – бойовий гелікоптер.

Крім того, стало відомо, що один поштовий екземпляр передали до краєзнавчих музеїв Миколаєва та Херсона.

Фото: Діана Шликова

Нагадаємо, що конкурс на ескіз різдвяної поштової марки виграла 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея такого малюнку. Сюжет для малюнка на конкурс «Укрпошти» Валерія придумала сама.

Раніше повідомлялось, депутати Верховної Ради України прийняли за основу законопроєкт щодо врегулювання питання випуску цифрової марки.