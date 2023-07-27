На адміністративному кордоні Миколаївщини та Херсонщини відбулося спецпогашення марки «Сили Безпеки та Оборони України». Тираж марки становить 1 075 000 примірників.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
До спецпогашення долучився начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Дмитро Невєдров, начальник управління Служби безпеки України в Херсонській області полковник Артем Борисевич та директор Миколаївської та Херсонської дирекцій «Укрпошти» Єгор Косоруков.
За словами начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Дмитра Невєдрова, спецпідрозділи СБУ кожен день проводять складні операції в найгарячіших точках. Через те, погашення марки стало символом, коли СБУ наближається до нашої перемоги.
«СБУ — це безпека держави, безпека нашого народу. Нехай ця марка стане символом сили, безпеки та незламності», - зауважив начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Дмитро Невєдров.
Як зазначив начальник управління Служби безпеки України в Херсонській області полковник Артем Борисевич, захід став єдиним, де відбулося подвійне погашення, а саме використано дві марки – марки Херсонської та Миколаївської областей «Укрпошти».
«Дуже символічним є погашення цієї марки, саме на кордоні двох незламних областей півдня – Херсонщини, яка потерпала від окупації та далі продовжує перебувати під обстрілами, а також Миколаївщини, яка стала тим щитом, завдяки якому трималась і тримається оборона нашого півдня», — розповів начальник управління Служби безпеки України в Херсонській області полковник Артем Борисевич.
До заходу долучилися також представники одного з підрозділів СБУ, які залишили своє ім'я на конверті. Відомо, що ці воїни брали участь у визволенні частини Херсонської області.
«Служба безпеки України – це безпека держави, безпека народу. Нехай ця марка стане символом сили, безпеки та незламності. Тому, я хочу побажати «Укрпошті» в найскоріший термін випустити марку нашої перемоги», — директор Миколаївської та Херсонської дирекцій «Укрпошти» Єгор Косоруков.
Зокрема, автором поштової марки виступив український художник Олександр Охапкін. На поштовій марці зображений винищувач СБУ, а на задньому плані – бойовий гелікоптер.
Крім того, стало відомо, що один поштовий екземпляр передали до краєзнавчих музеїв Миколаєва та Херсона.
Фото: Діана Шликова
Нагадаємо, що конкурс на ескіз різдвяної поштової марки виграла 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея такого малюнку. Сюжет для малюнка на конкурс «Укрпошти» Валерія придумала сама.
Раніше повідомлялось, депутати Верховної Ради України прийняли за основу законопроєкт щодо врегулювання питання випуску цифрової марки.
На адміністративному кордоні Миколаївщини та Херсонщини відбулося спецпогашення марки «Сили Безпеки та Оборони України». Тираж марки становить 1 075 000 примірників.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
До спецпогашення долучився начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Дмитро Невєдров, начальник управління Служби безпеки України в Херсонській області полковник Артем Борисевич та директор Миколаївської та Херсонської дирекцій «Укрпошти» Єгор Косоруков.
За словами начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Дмитра Невєдрова, спецпідрозділи СБУ кожен день проводять складні операції в найгарячіших точках. Через те, погашення марки стало символом, коли СБУ наближається до нашої перемоги.
«СБУ — це безпека держави, безпека нашого народу. Нехай ця марка стане символом сили, безпеки та незламності», - зауважив начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Дмитро Невєдров.
Як зазначив начальник управління Служби безпеки України в Херсонській області полковник Артем Борисевич, захід став єдиним, де відбулося подвійне погашення, а саме використано дві марки – марки Херсонської та Миколаївської областей «Укрпошти».
«Дуже символічним є погашення цієї марки, саме на кордоні двох незламних областей півдня – Херсонщини, яка потерпала від окупації та далі продовжує перебувати під обстрілами, а також Миколаївщини, яка стала тим щитом, завдяки якому трималась і тримається оборона нашого півдня», — розповів начальник управління Служби безпеки України в Херсонській області полковник Артем Борисевич.
До заходу долучилися також представники одного з підрозділів СБУ, які залишили своє ім'я на конверті. Відомо, що ці воїни брали участь у визволенні частини Херсонської області.
«Служба безпеки України – це безпека держави, безпека народу. Нехай ця марка стане символом сили, безпеки та незламності. Тому, я хочу побажати «Укрпошті» в найскоріший термін випустити марку нашої перемоги», — директор Миколаївської та Херсонської дирекцій «Укрпошти» Єгор Косоруков.
Зокрема, автором поштової марки виступив український художник Олександр Охапкін. На поштовій марці зображений винищувач СБУ, а на задньому плані – бойовий гелікоптер.
Крім того, стало відомо, що один поштовий екземпляр передали до краєзнавчих музеїв Миколаєва та Херсона.
Фото: Діана Шликова
Нагадаємо, що конкурс на ескіз різдвяної поштової марки виграла 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея такого малюнку. Сюжет для малюнка на конкурс «Укрпошти» Валерія придумала сама.
Раніше повідомлялось, депутати Верховної Ради України прийняли за основу законопроєкт щодо врегулювання питання випуску цифрової марки.