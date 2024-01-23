Картини миколаївських художників на заході «Єдина. Соборна. Незламна. Україна в живописних та графічних творах», фото «НикВести»

У вівторок, 23 січня, в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна презентували виставку картин до Дня Соборності України.

Ведуча заходу Ганна Макушина розповіла відвідувачам історію про відзначання Дня Соборності України та презентувала роботи художників, які зберігаються в музеї, пишуть «НикВести».

За словами ведучої заходу Ганни Макушиної, на виставці «Єдина.Соборна.Незламна. Україна в живописних та графічних творах» було презентовано 33 роботи.

«Тут представлені роботи, які репрезентують всі регіони України», — зауважила ведуча заходу Ганна Макушина.

На заході з нагоди Дня Соборності України також були представлені роботи миколаївських художників. Серед них:

художник Анатолій Кротіков «Будинок офіцерів флоту»;

«Будинок офіцерів флоту»; художник Юрій Корольов з картиною«Києво-Печерська лавра»;

з картиною«Києво-Печерська лавра»; художниця Олександра Баркова «Зима у Голосіївському парку»;

ФОТОРЕПОРТАЖ

Захід «Єдина. Соборна. Незламна. Україна в живописних та графічних творах», фото «НикВести»

Ведуча заходу Ганна Макушина демонструє картини миколаївських художників, фото «НикВести»

Виставка картин у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна, фото «НикВести»

Виставка картин у Миколаєві, фото «НикВести»

Миколаївський художник Анатолій Кротіков «Будинок офіцерів флоту», фото «НикВести»

Миколаївський художник Юрій Корольов «Києво-Печерська лавра», фото «НикВести»

Тетяна Яблунська «Весняний ранок на Україні», фото «НикВести»

Миколаївська художниця Олександра Баркова «Зима у Голосіївському парку», фото «НикВести»

Глядачі фотовиставки у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна, фото «НикВести» Відвідувачі розглядають картини миколаївських художників у музеї, фото «НикВести»



Виставка у Миколаєві Миколаївський художник Микола Микола«Тарасове дерево», фото «НикВести» Відвідувачі на заході «Єдина. Соборна. Незламна. Україна в живописних та графічних творах», фото «НикВести»

Фоторепортаж: Діана Шликова, «НикВести»