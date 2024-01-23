У вівторок, 23 січня, в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна презентували виставку картин до Дня Соборності України.
Ведуча заходу Ганна Макушина розповіла відвідувачам історію про відзначання Дня Соборності України та презентувала роботи художників, які зберігаються в музеї, пишуть «НикВести».
За словами ведучої заходу Ганни Макушиної, на виставці «Єдина.Соборна.Незламна. Україна в живописних та графічних творах» було презентовано 33 роботи.
«Тут представлені роботи, які репрезентують всі регіони України», — зауважила ведуча заходу Ганна Макушина.
На заході з нагоди Дня Соборності України також були представлені роботи миколаївських художників. Серед них:
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
У вівторок, 23 січня, в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна презентували виставку картин до Дня Соборності України.
Ведуча заходу Ганна Макушина розповіла відвідувачам історію про відзначання Дня Соборності України та презентувала роботи художників, які зберігаються в музеї, пишуть «НикВести».
За словами ведучої заходу Ганни Макушиної, на виставці «Єдина.Соборна.Незламна. Україна в живописних та графічних творах» було презентовано 33 роботи.
«Тут представлені роботи, які репрезентують всі регіони України», — зауважила ведуча заходу Ганна Макушина.
На заході з нагоди Дня Соборності України також були представлені роботи миколаївських художників. Серед них:
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|