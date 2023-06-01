Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що всі винні в загибелі трьох людей у Києві під час нічної атаки РФ, понесуть покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Молдові.

Він відзначив, що спочатку повернеться в Україну, щоб ознайомитися з усіма деталями.

— Скажу так, може бути нокаут, — сказав президент.

Як відомо, сьогодні вночі російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та пошкодили поліклініку у Деснянському районі.

У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей - дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.

Через це правоохоронці повели слідчі дії в Київській міській державній адміністрації.