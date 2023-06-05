Секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян заявив, що до кінця року можливе укладення мирної угоди з Азербайджаном.
Про це, як пише Європейська правда, повідомляє Радио Азатутюн.
«Переговори йдуть дуже інтенсивно, і якщо ми збережемо цей курс, є можливість наприкінці року укласти мирну угоду. Ми налаштовані на те, щоб знайти рішення і в рамках цих рішень просувати мирний порядок денний і укласти мирну угоду», – заявив Армен Григорян.
Єреван позитивно оцінює зустріч лідерів, що відбулася 1 червня в Кишиневі, зазначив Григорян.
«Це хороша можливість просунути мирний порядок денний. Підтримка міжнародної спільноти цього порядку денного дуже важлива», – сказав секретар Радбезу Вірменії.
За словами Григоряна, у розблокуванні шляхів сполучення є одна важлива річ, яка зрозуміла всім залученим партнерам: «Кордони будуть під контролем вірменської сторони, тобто під час розблокування в контексті Вірменії всі прикордонні служби здійснюватимуться тільки вірменськими службами».
Минулого тижня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.
Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.
В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.
Секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян заявив, що до кінця року можливе укладення мирної угоди з Азербайджаном.
Про це, як пише Європейська правда, повідомляє Радио Азатутюн.
«Переговори йдуть дуже інтенсивно, і якщо ми збережемо цей курс, є можливість наприкінці року укласти мирну угоду. Ми налаштовані на те, щоб знайти рішення і в рамках цих рішень просувати мирний порядок денний і укласти мирну угоду», – заявив Армен Григорян.
Єреван позитивно оцінює зустріч лідерів, що відбулася 1 червня в Кишиневі, зазначив Григорян.
«Це хороша можливість просунути мирний порядок денний. Підтримка міжнародної спільноти цього порядку денного дуже важлива», – сказав секретар Радбезу Вірменії.
За словами Григоряна, у розблокуванні шляхів сполучення є одна важлива річ, яка зрозуміла всім залученим партнерам: «Кордони будуть під контролем вірменської сторони, тобто під час розблокування в контексті Вірменії всі прикордонні служби здійснюватимуться тільки вірменськими службами».
Минулого тижня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.
Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.
В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.